деревня Юхово, деревня Юхово, Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Юхово

Локнянский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
13896Юхово, дер.при колодце.5841299678Часовня. Волостное правление Спасоклинско-Локонской волости.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Холмский уезд, Спасо-Клинско-Локонская волость
474. Юхова, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 151, волостное правление (уездный город в 58 верстах). В 8 верстах — церковь православная. В 10 верстах — ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Локнянский район
70976Юховодеревня56°55'с.ш.30°25'в.д.O-36-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Локнянский муниципальный район, Сельское поселение Михайловская волость
58618444291д Юховодеревня
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