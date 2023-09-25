Черных (Волкова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1938
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1938
Отец: Волков Иван Иванович
Мать: Волкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Леонид Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Леонид Иванович