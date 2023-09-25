Черных (Волкова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Волкова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1938

Отец: Волков Иван Иванович

Мать: Волкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Леонид Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Леонид Иванович

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