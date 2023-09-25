Волков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Черных Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
15.10.?
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна
Смерть
Неизвестно