Волков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков -

Мать: Волкова -

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Черных Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
15.10.?

Сын: Волков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия Павловна

Смерть
Неизвестно
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