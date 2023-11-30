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Муравьев Сергей Александрович
Муравьев Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
23.11.1991
Пол
Мужской
Отец
Муравьев Александр Евгеньевич
1962 г.р.
Мать
Муравьева (Глебова) Лариса Александровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1991
Отец:
Муравьев Александр Евгеньевич
Мать:
Муравьева Лариса Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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