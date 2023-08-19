Муравьева (Глебова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Глебова) Лариса Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963

Отец: Глебов Александр Васильевич

Мать: Глебова Зоя Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1986

Сын: Муравьев Илья Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.11.1991

Сын: Муравьев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Новичкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.06.1998

Дочь: Муравьева Ксения Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич

Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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