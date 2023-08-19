Муравьева (Глебова) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения31.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963
Рождение ребёнка
22.06.1986
Сын: Муравьев Илья Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.11.1991
Сын: Муравьев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Новичкова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.06.1998
Дочь: Муравьева Ксения Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Евгеньевич
Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область