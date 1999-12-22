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Мухортов Иван Фёдорович

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.06.1927

Дата смерти

22.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927

Отец: Мухортов Фёдор Васильевич

Мать: Мухортова Мария Никитична

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Призыв на военную службу
17.02.1945
Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1956

Сын: Мухортов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
04.02.1961

Дочь: Романова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Мухортов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Мухортов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Мухортов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Мухортов Александр Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортов Николай Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Таисия Михайловна

Смерть
22.12.1999
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