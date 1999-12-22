Мухортов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения22.06.1927
Дата смерти22.12.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927
Призыв на военную службу
17.02.1945
Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1956
Сын: Мухортов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1961
Дочь: Романова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1972
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Мухортов Александр Иванович
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухортов Николай Иванович
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухортова Таисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1999