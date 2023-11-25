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Мухортов Александр Иванович
Мухортов Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Мужской
Отец
Мухортов Иван Фёдорович
1927 г.р.
Мать
Мухортова Таисия Михайловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Мухортов Иван Фёдорович
Мать:
Мухортова Таисия Михайловна
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