Мухортов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Мухортов Иван Фёдорович

Мать: Мухортова Таисия Михайловна

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