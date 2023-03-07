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Акулина Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1640 г.р.

Дети

Около 1675 г.р.
Около 1692 г.р.
Около 1695 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Степанов

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Степанов

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Сысуй Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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