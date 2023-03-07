Акулина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Тимофей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Сергей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Степанов
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Сысуй Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719