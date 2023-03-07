Тимофей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Матвей Степанов
Мать: Акулина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Еремей Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1720