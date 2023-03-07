Тимофей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Матвей Степанов

Мать: Акулина Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Еремей Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Юртик, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1720
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