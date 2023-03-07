Сергей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Матвей Степанов
Мать: Акулина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Агафья Сергеева
Мать ребёнка: Оксинья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752