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Сергей Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Около 1642 г.р.

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Матвей Степанов

Мать: Акулина Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Агафья Сергеева

Мать ребёнка: Оксинья Антонова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1752
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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