Жадринская (Савина) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадринская (Савина) Галина Егоровна

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Место рождения

с.Салтыковка, Саратовской Обл.,Ртищевский р-он

Дата рождения

17.05.1946

Дата смерти

25.05.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Салтыковка, Саратовской Обл.,Ртищевский р-он
Рождение ребёнка
19.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жадринский Анатолий Филиппович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
25.05.2019
Саратов
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