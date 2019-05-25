Жадринская (Савина) Галина Егоровна
Место рожденияс.Салтыковка, Саратовской Обл.,Ртищевский р-он
Дата рождения17.05.1946
Дата смерти25.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Салтыковка, Саратовской Обл.,Ртищевский р-он
Рождение ребёнка
19.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жадринский Анатолий Филиппович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
25.05.2019
Саратов