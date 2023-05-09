Савин Георгий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Георгий Антонович

Савин Георгий Антонович

avatar

Место рождения

с.Колено,Саратовской обл.

Дата рождения

22.04.1901

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Антонина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Савина Нина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Савин Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1946

Дочь: Жадринская (Савина) Галина Егоровна

Мать ребёнка: Савина Антонина

Рождение ребёнка
17.05.1946

Дочь: Жадринская (Савина) Галина Егоровна

Мать ребёнка: Савина Антонина

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.