Савин Георгий Антонович
Место рожденияс.Колено,Саратовской обл.
Дата рождения22.04.1901
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Антонина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Савина Нина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Савин Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1946
Дочь: Жадринская (Савина) Галина Егоровна
Мать ребёнка: Савина Антонина
Рождение ребёнка
17.05.1946
Дочь: Жадринская (Савина) Галина Егоровна
Мать ребёнка: Савина Антонина