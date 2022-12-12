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Волконский Владимир Михайлович
Волконский Владимир Михайлович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1761
Дата смерти
17.06.1845
Пол
Мужской
Отец
Волконский Михаил Петрович
Мать
Волконская (Римская-Корсакова) Мария Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Волконский Михаил Петрович
Мать:
Волконская Мария Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1845
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