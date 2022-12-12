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Волконский Владимир Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1761

Дата смерти

17.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Волконский Михаил Петрович

Мать: Волконская Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1845
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