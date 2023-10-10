Самсонов Терентий Порфирьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
16 лет лет в 1801 году ГАТО (Тобольск). 156.15.1145. ИР Спасское (Ильина) 1801, Исповедные росписи, Ильина деревня, дом номер 49 12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-195. РС Саламатовской волост... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Самсонов Евлампий Терентьев
Мать ребёнка: не указана
50 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Самсонов Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: не указана
36 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Смерть
Неизвестно