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Самсонов Терентий Порфирьев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Самсонов Перфилий (Порфирий) Митрофанов

Мать: Самсонова Акилина Александрова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет лет в 1801 году ГАТО (Тобольск). 156.15.1145. ИР Спасское (Ильина) 1801, Исповедные росписи, Ильина деревня, дом номер 49 12 лет в 1795 году ГАТО (Тобольск). 154-8-195. РС Саламатовской волост... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Самсонов Евлампий Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
50 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Самсонов Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
36 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Смерть
Неизвестно
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