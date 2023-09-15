Самсонов Тимофей Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Тимофей Терентьев

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Самсонов Терентий Порфирьев

Мать: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
36 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Самсонов Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Самсонов Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Самсонова Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Елена Иванова

Смерть
Неизвестно
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