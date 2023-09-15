Самсонов Тимофей Терентьев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Самсонов Терентий Порфирьев
Мать: не указана
36 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самсонов Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова
17 лет в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Самсонова Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Самсонова Елена Иванова
4 года в 1858 году Ревизская сказка 1858 года Тобольской губернии Ялуторовского округа Саламатовский волости деревни Ильиной (Тобольский архив)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Елена Иванова
Смерть
Неизвестно