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Кочубей Георгий Васильевич

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Место рождения

Вороньки, Чернігівська область

Дата рождения

06.10.1915

Дата смерти

13.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915

Отец: Кочубей Василий Михайлович

Мать: Кочубей (Подуст) Людмила Александровна

Вороньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Щуркина (Кочубей) Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Кочубей (Миллер) Галина Константиновна

Бракосочетание
С 1938 по 1943

Жена: Кочубей (Миллер) Галина Константиновна

Бракосочетание
Около 1944

Жена: Кочубей (Соболева) Анфиса (Инесса) Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1945

Дочь: Лазарева (Кочубей) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Кочубей (Соболева) Анфиса (Инесса) Ивановна

Бракосочетание
1971

Жена: Кочубей (Дмитриевская) Нина Алексеевна

Смерть
13.11.2001
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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