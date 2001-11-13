Кочубей Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1915
Дата смерти13.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Щуркина (Кочубей) Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Кочубей (Миллер) Галина Константиновна
Бракосочетание
С 1938 по 1943
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
07.10.1945
Дочь: Лазарева (Кочубей) Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Кочубей (Соболева) Анфиса (Инесса) Ивановна
Бракосочетание
1971
Смерть
13.11.2001
Саратов, город Саратов, Саратовская область