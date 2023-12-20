Кочубей (Подуст) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Подуст) Людмила Александровна

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

17.06.1889

Дата смерти

02.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Бракосочетание
1910

Муж: Кочубей Василий Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1911

Дочь: Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Михайлович

Вороньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Кочубей Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кочубей Василий Михайлович

Вороньки, Чернігівська область
Смерть
02.06.1984
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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