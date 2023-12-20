Кочубей (Подуст) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения17.06.1889
Дата смерти02.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
19.04.1911
Дочь: Побежимова (Кочубей) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Кочубей Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кочубей Василий Михайлович
Смерть
02.06.1984
Саратов, город Саратов, Саратовская область