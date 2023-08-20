Савельева Людмила Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.2013
Дочь: Савельева Каролина Дмитриевна
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
20.10.2016
Сын: Савельев Давид Дмитриевич
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно