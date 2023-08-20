Савельева Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Людмила Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.2013

Дочь: Савельева Каролина Дмитриевна

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
20.10.2016

Сын: Савельев Давид Дмитриевич

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Дмитрий Петрович

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