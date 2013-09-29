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Савельева Каролина Дмитриевна
Савельева Каролина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.2013
Пол
Женский
Отец
Савельев Дмитрий Петрович
1985 г.р.
Мать
Савельева Людмила Юрьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2013
Отец:
Савельев Дмитрий Петрович
Мать:
Савельева Людмила Юрьевна
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