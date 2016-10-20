Савельев Давид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Давид Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2016

Отец: Савельев Дмитрий Петрович

Мать: Савельева Людмила Юрьевна

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