Щербакова Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Агриппина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Щербакова-Ярыгина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
21.02.1896

Дочь: Щербакова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Дмитрий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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