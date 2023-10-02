Щербакова Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Щербакова-Ярыгина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
21.02.1896
Дочь: Щербакова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
02.08.1898
Дочь: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно