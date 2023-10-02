Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898
Бракосочетание
15.09.1914
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пастаногов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Пастаногов Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Пастаногов Николай Иванович
Отец ребёнка: Пастаногов Иван Антонович
Смерть
Неизвестно