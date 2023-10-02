Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898

Отец: Щербаков Дмитрий Прохорович

Мать: Щербакова Агриппина Николаевна

Бракосочетание
15.09.1914

Муж: Пастаногов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пастаногов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Пастаногов Иван Антонович

Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Пастаногов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пастаногов Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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