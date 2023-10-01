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Щербаков Дмитрий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

26.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Щербаков Прохор Григорьевич

Мать: Щербакова Стефанида Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Щербакова-Ярыгина Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1896

Дочь: Щербакова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна

Смерть
26.02.1896
Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна

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