Щербаков Дмитрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти26.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Щербакова-Ярыгина Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
21.02.1896
Дочь: Щербакова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна
Смерть
26.02.1896
Рождение ребёнка
02.08.1898
Дочь: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Николаевна