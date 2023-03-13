Кравцова Стефанида Сидарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кравцовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кравцовъ Осипъ
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кравцовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кравцовъ Ульянъ
Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцовъ Фирсъ
Смерть
1790