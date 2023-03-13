Кравцова Стефанида Сидарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Стефанида Сидарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кравцовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кравцовъ Осипъ

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кравцовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кравцовъ Ульянъ

Отец ребёнка: Кравцовъ Фирсъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцовъ Фирсъ

Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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