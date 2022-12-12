Шевелёв Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти08.01.1944
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Шевелёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелёв Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелёва Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелёв Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Шевелёва Не известно
Каскелен, Алма-Атинская область
Смерть
08.01.1944
деревня Угляны, Городокский район, Белоруссия