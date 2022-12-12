Шевелёв Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Андрей Иванович

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Шевелёв Иван

Мать: Шевелёва Анастасия Алексеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелёв Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелёва Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелёв Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелёв Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Шевелёва Не известно

Каскелен, Алма-Атинская область
Смерть
08.01.1944
деревня Угляны, Городокский район, Белоруссия
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