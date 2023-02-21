Шевелёв Анатолий Андреевич
Место рожденияКаскелен, Алма-Атинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевелёв Андрей Иванович
Мать: Шевелёва Не известно
Каскелен, Алма-Атинская область
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Галина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелёва Эмма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно