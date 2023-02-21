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Шевелёв Анатолий Андреевич

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Место рождения

Каскелен, Алма-Атинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевелёв Андрей Иванович

Мать: Шевелёва Не известно

Каскелен, Алма-Атинская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Галина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелёва Эмма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно