(Шевелёва) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевелёва) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Шевелёв Анатолий Андреевич

Мать: не указана

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