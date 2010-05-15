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Сазанов Игорь Александрович
Сазанов Игорь Александрович
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
15.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Сазанов Александр Викторович
1974 г.р.
Мать
Сазанова (Дегтерева) Мария Леонидовна
Вычислено 1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2010
Отец:
Сазанов Александр Викторович
Мать:
Сазанова Мария Леонидовна
Киров
, город Киров, Кировская область
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