Сазанова (Дегтерева) Мария Леонидовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 29.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 29.10.1973
Рождение ребёнка
18.11.1998
Сын: Сазанов Иван Александрович
Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
04.05.2007
Сын: Сазанов Илья Александрович
Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович
Рождение ребёнка
15.05.2010
Сын: Сазанов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович