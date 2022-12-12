Сазанова (Дегтерева) Мария Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанова (Дегтерева) Мария Леонидовна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 29.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 29.10.1973

Отец: Дегтерев Леонид Степанович

Мать: Бирюкова Галина Андреевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.11.1998

Сын: Сазанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Сазанов Илья Александрович

Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.05.2010

Сын: Сазанов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Сазанов Александр Викторович

Киров, город Киров, Кировская область
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