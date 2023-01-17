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Сазанов Александр Викторович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

09.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1974

Отец: Сазанов Виктор Петрович

Мать: Сазанова Татьяна Михайловна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.11.1998

Сын: Сазанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Сазанов Илья Александрович

Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.05.2010

Сын: Сазанов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна

Киров, город Киров, Кировская область
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