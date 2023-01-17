Сазанов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения09.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1974
Рождение ребёнка
18.11.1998
Сын: Сазанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна
Рождение ребёнка
04.05.2007
Сын: Сазанов Илья Александрович
Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна
Рождение ребёнка
15.05.2010
Сын: Сазанов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Сазанова Мария Леонидовна