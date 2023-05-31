Ланина Наталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912 или 1913
Сын: Ланин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Тульская обл.
Рождение ребёнка
После 1914
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1926
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
08.12.1929
Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Место жительства
Неизвестно
село Троицкое-Бачурино Чернский р-н Тульской обл.
Смерть
1950