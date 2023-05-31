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Ланина Наталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912 или 1913

Сын: Ланин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Тульская обл.
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Ланин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ланин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ланин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Троицкое-Бачурино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Ланин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
08.12.1929

Сын: Ланин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Иванович

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Место жительства
Неизвестно
Троицкое-Бачурино, Чернский муниципальный район, Тульская область
село Троицкое-Бачурино Чернский р-н Тульской обл.
Смерть
1950