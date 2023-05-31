Ланин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ланин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912 или 1913
Сын: Ланин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Тульская обл.
Рождение ребёнка
После 1914
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Троицкое-Бачурино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1926
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
08.12.1929
Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Смерть
1972