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Ланин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ланин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912 или 1913

Сын: Ланин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Тульская обл.
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Ланин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ланин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ланин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Троицкое-Бачурино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Ланин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Рождение ребёнка
08.12.1929

Сын: Ланин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Наталья Абрамовна

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Тульская обл., Чернский р-н, Тр.Батровский с/с
Смерть
1972