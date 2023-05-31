Ланин Алексей Николаевич
Место рожденияХутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Дата рожденияПосле 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914
Отец: Ланин Николай Иванович
Мать: Ланина Наталья Абрамовна
Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
г. Горький (сейчас Н.Новгород)