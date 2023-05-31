Ланин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Алексей Николаевич

Место рождения

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.

Дата рождения

После 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914

Отец: Ланин Николай Иванович

Мать: Ланина Наталья Абрамовна

Хутор Воробьёвка Чернского р-на Тульской обл.
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
г. Горький (сейчас Н.Новгород)
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