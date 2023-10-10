(Потримай) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Александра

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: ?

Мать: Харитина Петровна

Смерть
Неизвестно
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