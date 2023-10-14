Милославская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1918
Сын: Милославский Александр Иванович
Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич
Усть-Уда, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Нина Ивановна
Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно