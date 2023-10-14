Милославская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1918

Сын: Милославский Александр Иванович

Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич

Усть-Уда, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Нина Ивановна

Отец ребёнка: Милославский Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милославский Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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