Милославский Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милославский Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1918
Сын: Милославский Александр Иванович
Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна
Усть-Уда, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Нина Ивановна
Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно