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Милославский Иван Кузьмич

Место рождения

Милославская, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милославский Кузьма

Мать: не указана

Милославская, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1918

Сын: Милославский Александр Иванович

Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна

Усть-Уда, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Нина Ивановна

Мать ребёнка: Милославская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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