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(Бенуа) Мария Auguste

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1846

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1846

Отец: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Мать: Бенуа Августа (Августа Каролина Юлия) Кирилловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Рождение ребёнка
1883

Сын: Фурман Павел Ludwig

Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурман Эммануил Борисович

Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Смерть
1917
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