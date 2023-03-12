(Бенуа) Мария Auguste
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1846
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1846
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard
Рождение ребёнка
1883
Сын: Фурман Павел Ludwig
Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурман Эммануил Борисович
Отец ребёнка: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917