Бенуа (Кагель) Августа (Августа Каролина Юлия) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенуа (Кагель) Августа (Августа Каролина Юлия) Кирилловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.12.1805

Дата смерти

13.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
10.12.1832

Муж: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1833

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.06.1835

Сын: Бенуа Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1838

Сын: Бенуа Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.08.1843

Сын: Бенуа Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.05.1846

Дочь: Мария Auguste

Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич

Смерть
13.06.1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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