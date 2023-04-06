Бенуа (Кагель) Августа (Августа Каролина Юлия) Кирилловна
Место рождения
Дата рождения18.12.1805
Дата смерти13.06.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.12.1832
Рождение ребёнка
14.09.1833
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.06.1835
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.06.1838
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.08.1843
Сын: Бенуа Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.05.1846
Дочь: Мария Auguste
Отец ребёнка: Бенуа Леонтий (Луи Шарль Мари) Леонтьевич
Смерть
13.06.1889