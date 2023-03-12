(Фурман) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard
Мать: Мария Auguste
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гулли Ольга Акселевна
Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Акселевна
Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959