(Фурман) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фурман) Екатерина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фурман Fuhrmann Борис Bernhard

Мать: Мария Auguste

Рождение ребёнка
1907

Сын: Витте Аксель Акселевич

Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Витте Эдуард Акселевич

Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гулли Ольга Акселевна

Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Акселевна

Отец ребёнка: Витте Аксель Оксарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витте Аксель Оксарович

Смерть
1959
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