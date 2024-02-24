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Волженин Калистрат Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Волженин Дмитрий Иванов

Мать: Волженина Хавронья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Климова Агрипина Калистратов

Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волженин Ульян Калистратов

Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Волженина Ульяния Калистратов

Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Павел Калистратов

Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Корнилий Калистратов

Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Мария Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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