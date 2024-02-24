Волженин Калистрат Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Волженин Дмитрий Иванов
Мать: Волженина Хавронья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Климова Агрипина Калистратов
Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Волженин Ульян Калистратов
Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Волженина Ульяния Калистратов
Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Павел Калистратов
Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Корнилий Калистратов
Мать ребёнка: Волженина Мария Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волженина Мария Козмина
Смерть
Неизвестно