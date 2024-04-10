Волженина Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Хавронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Волженин Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Волженин Калистрат Дмитриев

Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Волженина Февронья Дмитриева

Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Волженин Никифор Дмитриев

Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Волженин Михайло Дмитриев

Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Дмитрий Иванов

Смерть
1782
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