Волженина Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Волженин Калистрат Дмитриев
Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Волженина Февронья Дмитриева
Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Волженин Никифор Дмитриев
Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Волженин Михайло Дмитриев
Отец ребёнка: Волженин Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782