Сусаков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.12.1906
Дата смерти22.02.1945
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1906
Рождение ребёнка
16.11.1928
Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1931
Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна
Грязи, Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сусаков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна
Жердевка, Россия
Смерть
22.02.1945
Ruzuv Poland