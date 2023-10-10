Сусаков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусаков Николай Иванович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

03.12.1906

Дата смерти

22.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1906

Отец: Сусаков Иван Степанович

Мать: Сусакова Пелагея Семеновна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Сусаков Лев Николаевич

Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1931

Сын: Сусаков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна

Грязи, Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сусаков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Сусаков Клавдия Яковлевна

Жердевка, Россия
Смерть
22.02.1945
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