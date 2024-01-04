Сусаков (Горбачёва) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусаков (Горбачёва) Клавдия Яковлевна

Место рождения

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.11.1905

Дата смерти

21.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1905

Отец: Горбачев Яков Николаевич

Мать: Горбачева Елена Исаевна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Сусаков Лев Николаевич

Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1931

Сын: Сусаков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович

Грязи, Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сусаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович

Жердевка, Россия
Смерть
21.04.1977
Видное, Россия
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