Сусаков (Горбачёва) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1905
Дата смерти21.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1905
Отец: Горбачев Яков Николаевич
Мать: Горбачева Елена Исаевна
Рождение ребёнка
16.11.1928
Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович
Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1931
Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович
Грязи, Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сусаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Сусаков Николай Иванович
Жердевка, Россия
Смерть
21.04.1977
Видное, Россия