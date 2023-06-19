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Рудаков Алексей Дмитриевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рудаков Дмитрий Федорович

Мать: Рудакова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
07.11.1843

Жена: Рудакова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рудаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1851

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1854

Дочь: Безсонова Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно