Рудаков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
07.11.1843
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1851
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1854
Дочь: Безсонова Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно