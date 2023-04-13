Рудакова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рудаков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1832
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1834
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно