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Рудакова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рудаков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1832

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
28.04.1834

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Дмитрий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно