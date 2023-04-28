Безсонова (Рудакова) Агриппина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1854
Дата смертиДо 1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1854
Бракосочетание
11.11.1874
Рождение ребёнка
1880
Сын: Безсонов Василий Трифонович
Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Полуляхова Матрона Трифоновна
Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Безсонов Филипп Трифонович
Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович
Рождение ребёнка
24.08.1892
Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Безсонов Александр Трифонович
Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1911