Безсонова (Рудакова) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Рудакова) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.06.1854

Дата смерти

До 1911

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1854

Отец: Рудаков Алексей Дмитриевич

Мать: Рудакова Агриппина Ивановна

Бракосочетание
11.11.1874

Муж: Безсонов Трифон Миронович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Безсонов Василий Трифонович

Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Полуляхова Матрона Трифоновна

Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Безсонов Филипп Трифонович

Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович

Рождение ребёнка
24.08.1892

Сын: Безсонов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Безсонов Александр Трифонович

Отец ребёнка: Безсонов Трифон Миронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1911
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