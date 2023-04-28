Полуляхова (Безсонова) Матрона Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
03.11.1902
Рождение ребёнка
28.08.1905
Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
23.10.1907
Дочь: Неонила Федоровна
Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
17.05.1910
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно