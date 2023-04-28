Полуляхова (Безсонова) Матрона Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова (Безсонова) Матрона Трифоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Безсонов Трифон Миронович

Мать: Безсонова Агриппина Алексеевна

Бракосочетание
03.11.1902

Муж: Полуляхов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Полуляхов Иван Федорович

Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
23.10.1907

Дочь: Неонила Федоровна

Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Полуляхов Федор Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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