Шерстнева Наталья Герасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1893
Дочь: Ястребова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович
Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно