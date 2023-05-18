Шерстнева Наталья Герасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Наталья Герасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1893 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1893

Дочь: Ястребова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстнев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно