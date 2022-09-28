село Старый Чирчим, село Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Старый Чирчим

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1273Архангельское (Старый Чирчим), с. каз. и вл.при рч. Чирчимке.401545314801579Церковь православная 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Старый Чирчим5Алек. Ил. Батарчукова11236
С. Старый Чирчим10Князь Сем. Мих. Воронцов4312
С. Старый Чирчим17Ник. Есипов136444
С. Старый Чирчим38Тит. Гавр. Сыробоярская16050
С. Старый Чирчим47Вал. Ив. Лапушевский722831
С. Старый Чирчим49Екат. Ник. Неклюдова21353
С. Старый Чирчим50Пав. Сем. Фомин703022

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Старо-Чирчимская волость
село Старый-Чирчим

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
47524Старый Чирчимсело52°46'46°22'N-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Новошаткинский сельсовет
56631416126с Старый Чирчимсело
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