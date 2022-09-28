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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1273Архангельское (Старый Чирчим), с. каз. и вл.при рч. Чирчимке.401545314801579Церковь православная 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Старый Чирчим5Алек. Ил. Батарчукова112—36
С. Старый Чирчим10Князь Сем. Мих. Воронцов43—12
С. Старый Чирчим17Ник. Есипов136444
С. Старый Чирчим38Тит. Гавр. Сыробоярская160—50
С. Старый Чирчим47Вал. Ив. Лапушевский722831
С. Старый Чирчим49Екат. Ник. Неклюдова213—53
С. Старый Чирчим50Пав. Сем. Фомин703022
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Старый-Чирчим
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47524Старый Чирчимсело52°46'46°22'N-38-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56631416126с Старый Чирчимсело