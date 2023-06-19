Ястребова (Шерстнева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.08.1893
Дата смерти18.09.1982
ПолЖенский
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1893
Бракосочетание
07.02.1911
поручители по жениху: крестьяне собственники Михаил Иоаннов Ганин и Симеон Павлов Панин. По невесте крестьяне собственники Ф.Осминкие и Феодор Михайлов Шерстнев
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Ястребов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ястребов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1924
Дочь: Гудкова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1928
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1982
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз