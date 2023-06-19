Ястребова (Шерстнева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯстребова (Шерстнева) Наталья Михайловна

Ястребова (Шерстнева) Наталья Михайловна

Место рождения

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.08.1893

Дата смерти

18.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1893

Отец: Шерстнев Михаил Иванович

Мать: Шерстнева Наталья Герасьевна

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
поручители по жениху: крестьяне собственники Михаил Иоаннов Ганин и Симеон Павлов Панин. По невесте крестьяне собственники Ф.Осминкие и Феодор Михайлов Шерстнев
Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Ястребов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ястребов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.09.1924

Дочь: Гудкова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Ястребов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ястребов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Ястребов Гавриил Дмитриевич

Старый Чирчим, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
18.09.1982
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз